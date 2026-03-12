Fuoristrada e moto da enduro nei boschi e tra i pascoli dell’Oltrepò | sanzioni per 700mila euro

Nei boschi e tra i pascoli dell’Oltrepò Pavese sono stati effettuati controlli che hanno portato a sanzioni per un totale di 700 mila euro. Diversi fuoristrada e moto da enduro sono stati fermati durante operazioni nelle aree non asfaltate, che risultano chiuse al traffico. Le autorità hanno verificato la presenza di veicoli che si muovevano senza autorizzazione in zone protette o interdette alla circolazione.

Santa Margherita Staffora (Pavia), 12 marzo 2026 – Controlli nei boschi dell’Oltrepò Pavese dove c’è chi si diverte scorrazzando su strade non asfaltate, chiuse al traffico. Domenica i carabinieri forestali di Rivanazzano e Zavattarello hanno effettuato una verifica del transito con mezzi motorizzati nei boschi e sulla viabilità agro-silvo-pastorale in località Pian della Mora, comune di Santa Margherita Staffora. I militari hanno controllato 12 fuoristrada e 10 moto da enduro, elevando sanzioni per di 721,65 euro a chi circolava nei sentieri senza autorizzazione. La circolazione di veicoli e motocicli su strade bianche e sentieri utilizzati... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

