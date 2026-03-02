Enduro dei Forti | tre giorni in mountaun bike tra le fortificazioni genovesi
Tre giorni di gara in mountain bike tra le fortificazioni di Genova, con la prima edizione dell'Enduro dei Forti, una competizione regionale di alto livello dedicata agli appassionati di enduro. La manifestazione coinvolge ciclisti che affrontano percorsi all’interno delle strutture storiche, offrendo uno spettacolo di abilità e velocità sui sentieri all’interno delle fortificazioni. La competizione si svolge tra diversi tracciati all’interno delle aree militari dismesse.
Arrivano le mountain bike sui forti genovesi con la prima edizione dell'Enduro dei Forti, la gara regionale top class enduro di mtb.La gara si svolgerà da venerdì 27 a domenica 29 marzo e avrà il patrocinio del Comune di Genova: il percorso, attualmente top secret, verrà svelato la settimana. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Enduro dei Forti, tre giorni di mountain bike tra le fortificazioni genovesi: dal 27 al 29 marzo al via la prima edizioneDalla partenza in piazza della Vittoria alle prove speciali dagli antichi Forti, Genova ospita una gara regionale top class che assegnerà la Maglia di Campione Ligure. Attese oltre 25 società del Nord ... lavocedigenova.it
Enduro dei Forti: tre giorni in sella tra le antiche fortificazioni dal 27 al 29 marzoDa venerdì 27 a domenica 29 marzo si terrà la prima edizione dell’ Enduro dei Forti, la gara regionale top class enduro di mountain bike, con il patrocinio del Comune di Genova. Il percorso, ... liguriasport.com