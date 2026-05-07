Durosinmi piace in Turchia Nerazzurri chiamati a sfoltire

Il mercato per il Pisa si sta delineando mentre il direttore sportivo Leonardo Gabbanini lavora intensamente nelle prime due settimane dal suo insediamento. Nel frattempo, il giocatore Durosinmi ha manifestato interesse per un trasferimento in Turchia. I nerazzurri sono chiamati a ridurre la rosa, con alcune operazioni di mercato già in corso. Le trattative e le strategie sono in fase di definizione.

Il mercato che sarà del Pisa si sta iniziando a formare già adesso. Il direttore sportivo Leonardo Gabbanini sta lavorando in maniera non-stop nelle prime due settimane da quando ha assunto il nuovo incarico. Come noto, il principale compito a cui è chiamato il dirigente, oltre alla scelta del nuovo allenatore, sarà quello di smaltire una rosa extra-large, alla quale si aggiungeranno ventiquattro giocatori in prestito che rientreranno in nerazzurro al termine della stagione. Certe partenze sono certe (Marin, Cuadrado, Albiol, Lorran, Stengs, Iling-Junior, Arena), mentre altre dovranno essere definite o saranno dettate dalle dinamiche di mercato.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Durosinmi piace in Turchia. Nerazzurri chiamati a sfoltire Notizie correlate CdS – da Perrone a Ostigard, chi piace ai nerazzurri2026-03-19 09:29:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere dello Sport: Pescare italiano, di solito, funziona bene. Gila, piace al Milan c’è anche l’Inter: un fattore può avvantaggiare i nerazzurri! La notiziadi Stefano CoriGila può essere un obiettivo per il calciomercato estivo di diverse squadre, il Milan potrebbe trovare una difficoltà Mario Gila è uno...