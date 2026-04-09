Gila piace al Milan c’è anche l’Inter | un fattore può avvantaggiare i nerazzurri! La notizia

Gila, attaccante di origine israeliana, è stato accostato sia al Milan sia all'Inter in vista del mercato estivo. Il club rossonero potrebbe incontrare ostacoli nel portare a termine l'operazione, mentre l'interesse dei nerazzurri resta forte. La trattativa coinvolge diversi fattori, tra cui valutazioni economiche e disponibilità del giocatore. Al momento, non ci sono annunci ufficiali da parte delle società coinvolte.

di Stefano Cori Gila può essere un obiettivo per il calciomercato estivo di diverse squadre, il Milan potrebbe trovare una difficoltà. Mario Gila è uno dei nomi più caldi in ottica calciomercato estivo. Difensore centrale classe 2000, tra i migliori del suo ruolo in Serie A, che va a scadenza con la Lazio nel 2027 e che non sembrerebbe abbia possibilità di rinnovare. Dunque potrebbe essere una vera e propria occasione. Tra i club interessati ci sono anche Inter e Milan, oltre a vari club stranieri. Molti proveranno a prenderselo, ma bisognerà capire le richieste del club biancoceleste che dovrà poi corrispondere il 50% della rivendita al Real Madrid. 🔗 Leggi su Internews24.com

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