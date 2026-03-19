Il Corriere dello Sport ha aggiornato sui nomi che interessano all'Inter per la prossima sessione di mercato. Tra i giocatori segnalati ci sono Perrone e Ostigard, entrambi considerati possibili acquisti dai nerazzurri. L'articolo evidenzia come il mercato italiano si dimostri spesso una fonte affidabile per le operazioni di rafforzamento delle squadre di Serie A.

2026-03-19 09:29:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal Corriere dello Sport: Pescare italiano, di solito, funziona bene. Italiano nel senso di campionato, non necessariamente di passaporto. E l’Inter, in questi anni, per costruire un organico sempre competitivo, ha saputo individuare in Serie A diversi profili giusti, che si sono rivelati tasselli fondamentali o pedine preziose all’interno dell’organico. Basti pensare a Calhanoglu o Mkhitaryan, ingaggiati da svincolati e divenuti uomini cardine. Ma anche i vari Carlos Augusto, Frattesi (al netto di un coinvolgimento alterno), o l’ultimo Zielinski sono sempre stati in grado di dare un contributo pesante. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – da Perrone a Ostigard, chi piace ai nerazzurri

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