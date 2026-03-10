Le magnolie di piazza Duomo a Milano si stanno aprendo in un tripudio di fiori rosa, offrendo uno spettacolo che attira molti passanti. Le piante sono state piantate di recente e sono già in piena fioritura, creando un contrasto vivace con le guglie della Cattedrale. La scena si ripete ogni anno, attirando l’attenzione di chi passa in zona. La fioritura dura solo poche settimane.

Milano, 10 marzo 2026 – Non solo piazza Tommaseo, nel quartiere Magenta, a Milano. C’è da restare incantati anche alle spalle di piazza Duomo dove, come ogni anno, fioriscono l e due magnolie, poste verso l’Arcivescovado, proprio sotto i merletti di marmo e i grandi finestroni dell’abside della Cattedrale. Fiori rosa e bianchi. La Magnolia soulangeana è un ibrido ottenuto nell’Ottocento dal francese Étienne-Soulange Bodin, un ufficiale di cavalleria in pensione dell’esercito di Napoleone, nel suo castello di Fromont, vicino a Parigi. Dalla Francia l'ibrido entrò velocemente in coltivazione in Inghilterra e in altre parti di Europa, e anche in Nord America. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le magnolie di piazza Duomo a Milano, incanto rosa sotto le guglie della Cattedrale

Articoli correlati

Addio a Lino Rossi, maestro del marmo che ha realizzato le guglie del Duomo di MilanoLino Rossi, il mastro scalpellino di Ornavasso che per decenni ha lavorato ai marmi del Duomo, si è spento a 83 anni.