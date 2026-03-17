È realtà il Liceo Made in Italy al Barozzi di Modena Grazie alle tante iscrizioni da settembre al via due classi prime

Il Liceo Made in Italy al “Barozzi” di Modena apre le sue porte a settembre con due classi prime, confermando l’interesse degli studenti modenesi. Le iscrizioni sono state numerose, rendendo possibile l’attivazione di queste nuove sezioni. La scuola si prepara ad accogliere i primi studenti, offrendo un percorso scolastico dedicato all’identità e alla cultura italiane.

Il Liceo Made in Italy piace agli studenti modenesi. Grazie all’alto numero di iscrizioni di studenti che hanno scelto il nuovo indirizzo istituito presso l’Istituto tecnico economico “Barozzi” di Modena – che ora diventa IIS (Istituto di Istruzione Superiore) – a settembre 2026 ci saranno due classi prime del liceo Made in Italy, così come programmato a dicembre scorso, all’atto dell’autorizzazione ministeriale. Il nuovo liceo, l’unico presente a Modena, si aggiunge all’altro analogo liceo presente in Emilia-Romagna con sede a Parma. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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