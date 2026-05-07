Due ruote comunità e mobilità sostenibile | a Soliera nasce la Ciclofficina Sociale

Inaugura a Soliera, all’interno degli spazi adiacenti al Social Market "Il Pane e le Rose", la Ciclofficina Sociale: un laboratorio aperto, che prevede percorsi educativi personalizzati per minori dove riparare, rimettersi in sella e ridare vita alle biciclette, promuovendo anche l’economia.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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