Francavilla al Mare nasce la Comunità energetica | Un passo verso una città più sostenibile

Nasce a Francavilla al Mare la “Comunità Energetica Francavilla Energia Sostenibile”, un progetto che punta a cambiare il modello di produzione e consumo dell’energia sul territorio, favorendo sostenibilità, risparmio e partecipazione.L’iniziativa, realizzata dal Comune in collaborazione con la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Energia condivisa e sostenibile: prende vita la Comunità energetica "Cer Città Bianca"OSTUNI - La condivisione locale di energia prodotta da fonti pulite rappresenta il nuovo orizzonte della sostenibilità ambientale e del risparmio...

Il nuovo volto della Comunità Alloggio dell'Asp San Vincenzo De Paoli. "Un passo concreto verso una comunità più inclusiva"Santa Sofia ha celebrato l’inaugurazione dei lavori di riqualificazione della Comunità alloggio dell'Asp San Vincenzo de’ Paoli, situata in via Unità...

Temi più discussi: Francavilla al Mare, l’arte come viaggio nel tempo: al MuMi la personale di Eugenio De Medio; Jazzification - Ensemble baccano feat Giulio Gentile trio, Emanuela Di Benedetto e Marco Battigelli; Incidente su A14 tra Francavilla ed Ortona: due feriti - VIDEO; Interruzioni parziali Aca: le mappe disponibili.

Sotto le Stelle del Jazz con Enrico Pieranunzi e Rosario Giuliani all’Auditorium Sirena di Francavilla al MareIl pianoforte di Enrico Pieranunzi incontra il sax di Rosario Giuliani nel concerto in programma domenica 19 aprile, alle ore 21, all’'auditorium Sirena di Francavilla al Mare, con la direzione artist ... chietitoday.it

Francavilla al mare, un uomo aggredito dal suo pitbullUn uomo è stato aggredito dal pitbull di sua proprietà a Francavilla al Mare. E' stato ferito alla testa. L'aggressione è avvenuta intorno alle19 a Francavilla al Mare, sulla spiaggia in zona Lido ... rainews.it

Francavilla si prepara a rifiorire… e a profumare di fragole! Sabato 16 e domenica 17 maggio torna uno degli appuntamenti più attesi e amati della nostra città: Francavilla Fiori e Fragole – 11ª edizione. Per due giorni Piazza S. Alfonso, Largo Orio Verg - facebook.com facebook