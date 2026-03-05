Dalla mobilità sostenibile all' inclusione sociale | approvati progetti per oltre 12 milioni

Nella riunione di questa mattina a Brindisi, la Giunta comunale ha approvato dieci progetti che coprono vari settori dell’amministrazione. Tra le iniziative ci sono interventi legati alla mobilità sostenibile e all’inclusione sociale, con un investimento complessivo superiore ai 12 milioni di euro. I provvedimenti sono stati distribuiti tra le aree della Civica Avvocatura, della Programmazione economica e sviluppo, delle Risorse Umane e dell’Ufficio di.

La Giunta comunale ridisegna il futuro della città con interventi che trasformeranno il quartiere Sant'Elia, il waterfront e la Casa del Turista Per quanto riguarda il quartiere Sant'Elia, è stato approvato il Documento di indirizzo alla progettazione (Dip) con uno stanziamento di 10,2 milioni di euro. L'intervento, legato alle compensazioni ambientali per le energie rinnovabili, si articola su tre direttrici principali: la rigenerazione urbana e ambientale, la riorganizzazione dell'area mercatale con la creazione di 283 stalli, e il riassetto integrato di piazze e aree verdi, con particolare attenzione agli obiettivi di sicurezza e fruibilità.