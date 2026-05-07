Due gravi incidenti in meno di 48 ore ricoverate in Rianimazione un' anziana e una giovane donna

Nelle ultime 48 ore si sono verificati due incidenti stradali che hanno coinvolto due donne, entrambe trasportate in ospedale. Un'anziana e una giovane donna sono state investite da un'auto, rimanendo in condizioni critiche e in prognosi riservata. Entrambe sono ricoverate nello stesso nosocomio e si trovano in terapia intensiva, a distanza di un giorno l'una dall'altra.

Sono ricoverate nello stesso ospedale, in bilico tra la vita e la morte, dopo essere state investite entrambe da un'auto, a distanza di un giorno l'una dall'altra. Sono gravi le condizioni di due donne, una 32enne originaria dell'Agrigentino (N. R. le iniziali), travolta da un'auto in via Duca.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Bologna, 2 incidenti con bus in poche ore: una donna in gravi condizioniGiornata nera per gliautobusaBologna, con bendue incidentiverificatisi nella prima mattina di oggi e unapersona investitaattualmente in gravi... Incidenti stradali, due ciclisti investi e travolti in poche ore. Sono graviIl weekend si chiude con un bilancio pesante per la sicurezza stradale nella provincia di Roma. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Incidenti stradali, due ciclisti investi e travolti in poche ore. Sono gravi; Paura in A14, due gravi incidenti in poche ore, interviene l’eliambulanza; Schianti in Appennino, cinque persone ferite; Esalazioni nella cisterna, restano gravi i due operai di Brusaporto. ULTIM’ ORA CAPUA. Grave incidente al Quadrivio Caputo: moto finisce sotto un Tir, due giovani intrappolatiCAPUA – Gravissimo incidente, pochi minuti fa, al Quadrivio Caputo, a Capua. Secondo le prime informazioni giunte sul posto, nello schianto sarebbero rimasti coinvolti due giovani che, stando alle ... casertace.net Due ragazze morte in incidente domenica Forlì, nessun altro mezzo coinvoltoProseguono le indagini della polizia?stradale di Forlì per ricostruire l'esatta dinamica del tragico?incidente di domenica notte scorsa, costato la vita a due?giovani, Sirin Jaziri di 26 anni e Cateri ... ansa.it Due le persone rimaste coinvolte nell’incidente: una, in gravi condizioni, è stata trasferita d’urgenza all’ospedale di Sassari, mentre l’altra è stata accompagnata al pronto soccorso di Tempio per le cure necessarie - facebook.com facebook Due cittadini israeliani sono stati incriminati con accuse gravi per aver presumibilmente utilizzato informazioni militari riservate per scommettere sulla piattaforma di previsioni Polymarket @CostanzaSpocci x.com