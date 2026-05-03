Incidenti stradali due ciclisti investi e travolti in poche ore Sono gravi

Nel corso del weekend, nella provincia di Roma, si sono verificati diversi incidenti stradali. Due ciclisti sono stati investiti e travolti in rapida successione, riportando ferite gravi. Oltre a questi episodi, si sono verificati anche incidenti sul grande raccordo anulare e a Nettuno, che hanno coinvolto veicoli e causato danni e feriti. La situazione ha portato a un aumento delle segnalazioni di incidenti sulla rete stradale locale.

Il weekend si chiude con un bilancio pesante per la sicurezza stradale nella provincia di Roma. Non sono gli incidenti mortali sul grande raccordo anulare e a Nettuno, ma anche due ciclisti feriti in maniera grave. Tra sabato e domenica si sono verificati due gravi investimenti che hanno visto.🔗 Leggi su Romatoday.it Tragico incidente alla Milano-Sanremo: la ciclista Debora Silvestri vola oltre il guard rail e ... Notizie correlate Leggi anche: Donna travolge tre ciclisti in poche ore: arrestata per tentato omicidio (non erano incidenti) Due incidenti mortali in poche ore in Abruzzo: le vittime sono entrambi motociclistiFine settimana di sangue nell'entroterra abruzzese dove due persone hanno perso la vita. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Due biciclette si scontrano in viale Piacenza: due ciclisti feriti al Maggiore; Si scontra con un'auto: ciclista grave in ospedale - BresciaToday; Un anziano è stato investito da un ciclista, in quella strada serve più sicurezza!; Grave caduta in bici a Capranica, bambino soccorso d'urgenza con l'eliambulanza. Incidente in scooter a Santa Maria a Vico: Antonio Esposito muore a 26 anni, grave l’amicoUn 26enne di San Felice a Cancello (Caserta) è morto in un incidente stradale a Santa Maria a Vico ieri, 2 maggio; feriti l'amico che era alla guida e ... fanpage.it Incidenti nel weekend di Pasqua, già 26 vittime sulle stradeIl bilancio drammatico degli incidenti stradali nel weekend di Pasqua, da venerdì 3 a domenica 5 aprile, ha già raggiunto 26 vittime. A diffondere l'informazione, definita parziale perchè la raccolta ... tg24.sky.it INCIDENTI STRADALI: AUMENTANO DI NUMERO, MA CALA IL CONTO DELLE VITTIME https://www.buongiornonovara.com/6-maggio-giornata-europea-della-sicurezza-stradale-incidenti-in-aumento-ma-calano-le-vittime-prevenzione-e-comportamenti-corr - facebook.com facebook Incidenti stradali a Roma: non solo strade killer. Gli orari, le fasce d'età e la velocità alla guida ift.tt/Xamn8wR x.com