Bologna 2 incidenti con bus in poche ore | una donna in gravi condizioni

A Bologna e dintorni, due incidenti con bus si sono verificati nel giro di poche ore. Il primo si è consumato a San Lazzaro di Savena alle 7.20, coinvolgendo un autobus e una donna rimasta in condizioni gravi. Più tardi, un secondo incidente si è verificato in un’altra zona della città, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle cause.

Giornata nera per gliautobusaBologna, con bendue incidentiverificatisi nella prima mattina di oggi e unapersona investitaattualmente in gravi condizioni. Si tratta di una signora di53 anniche, poco dopo le 9 è finita sotto la ruota posteriore di un mezzo in viaUgo Bassi, vicino alla pensilina della fermata. La donna si trova al momento inPronto soccorso in codice rosso. Il primo incidente è avvenuto invece aSan Lazzaro intorno alle 7.20, quando un autobus hainvaso la corsiaopposta e si èschiantato contro il muro di un palazzo, per poi fermarsi in una piccola area verde pubblica sulla strada. A bordo c’erano15 persone, di cui5, compreso l’autista, sono risultati feriti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bologna, 2 incidenti con bus in poche ore: una donna in gravi condizioni Articoli correlati Donna in bici travolta dal bus: è in gravi condizioniUna donna in bicicletta di 39 anni è stata investita da un autobus di linea a Clusone. Leggi anche: Due gravi incidenti in poche ore. A piedi in A1, muore travolto. Maxi tamponamento in tangenziale Contenuti utili per approfondire Bologna 2 incidenti con bus in poche... Temi più discussi: Incidente in A1, un morto in uno scontro tra due tir nel Bolognese; Calcio Serie A: Bologna-Hellas Verona 1-2; Crash test e simulatori di incidenti in piazza Maggiore a Bologna: sicurezza stradale per i giovani; Jeep travolge passante in viale Berti Pichat: donna ferita gravemente. Dramma in via Ugo Bassi, bus investe donna all’incrocio con via Nazario Sauro: vigili del fuoco per estrarla da sotto il mezzoE’ successo intorno alle 9,20 nei pressi della fermata Tper. Per consentire i rilievi, la viabilità è stata interrotta nel primo tratto ... msn.com Bologna, pedone investito dall'autobus in via Ugo Bassi: 53enne trasportata in gravi condizioni in ospedaleL'incidente vicino alla fermata del bus. Una giornata nera per il trasporto pubblico dopo un altro grave incidente avvenuto a San Lazzaro ... corrieredibologna.corriere.it Una squadra che non esiste sfida un'altra squadra. Finisce 3-3. E da lì nasce qualcosa che dura ancora oggi. Era il 4 novembre 1906. Il campo era sui Prati di Caprara, un'area militare dismessa fuori Porta San Felice, nella periferia ovest di Bologna. Terreno ir - facebook.com facebook Garage e posti auto: Bologna tra prezzi locali e trend nazionali x.com