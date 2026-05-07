Due persone sono state arrestate a Lecce dopo un controllo che ha portato alla scoperta di un drone su Borgo San Nicola. Durante l’ispezione, gli agenti hanno rintracciato il drone attraverso il segnale GPS, che ha permesso di localizzarlo. Sul luogo sono stati trovati anche droga e cellulari. Il resto del carico di hashish è stato rinvenuto in una zona vicina, nascosto tra gli edifici del quartiere.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto gli agenti a rintracciare il drone tramite GPS?. Dove si nascondeva il resto del carico di hashish trovato?. Chi ha organizzato la logistica per il trasporto via aerea?. Come faranno le autorità a bloccare i nuovi attacchi tecnologici?.? In Breve Sequestrati 2,2 kg di hashish, 4 cellulari e 5 cavi USB tra auto e drone.. Due uomini di Brindisi, un 29enne e un 32enne, arrestati dal Tribunale di Lecce.. Drone rintracciato tramite GPS a 300 metri dal perimetro di Borgo San Nicola.. Indagini su zona industriale e tangenziale Est per verificare altri lanci aerei.. Due uomini di Brindisi, un 29enne e un 32enne già segnalati dal questore della loro città, sono stati arrestati a Lecce dopo un tentativo di introdurre droga e cellulari nel carcere di Borgo San Nicola tramite un drone.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Drone su Borgo San Nicola: droga e cellulari, due arresti a Lecce

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Temi più discussi: Drone con droga e cellulari diretto al carcere, due arresti; Droga e cellulari in volo verso il carcere: la polizia intercetta un drone, due arresti; Lecce, drone con droga e telefoni diretto al carcere di Borgo San Nicola: due arresti; Tentano di introdurre droga e cellulari in carcere con un drone, arrestati 29enne e 32enne.

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