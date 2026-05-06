Droga e cellulari sorvolano carcere | polizia intercetta drone due arresti

Martedì 5 maggio, nella città di Brindisi, gli agenti della polizia di Stato della questura di Lecce hanno arrestato due persone. Durante un intervento, la polizia ha intercettato un drone che trasportava droga e cellulari sopra il carcere. L'operazione si è conclusa con l’arresto dei due soggetti coinvolti. Nessun dettaglio è stato fornito sulle identità degli arrestati o sulle circostanze precise dell'intervento.

BRINDISI - Due arresti in città, operati nella serata di ieri, martedì 5 maggio, dagli agenti della polizia di Stato della questura di Lecce. Si tratta di Luca Sinisi e Antonio Sciarra di 29 e 32 anni. Entrambi residenti a Brindisi, sarebbero stati colti nel tentativo di introdurre un ingente.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Carcere di Poggioreale, drone con droga e cellulari intercettato: arrestati due pilotiIntercettato e neutralizzato nel carcere di Poggioreale dal servizio antidroni della Polizia Penitenziaria di Napoli. Leggi anche: Droga in carcere col drone: due arresti dopo un inseguimento a Salerno Altri aggiornamenti Drone con droga e cellulari diretto al carcere, due arrestiUn’operazione lampo condotta dagli agenti della Polizia di Stato in servizio di volante ha portato all'arresto di due uomini residenti a Brindisi, colti nel tentativo di introdurre un ingente quantita ... rainews.it Tentano di introdurre droga e cellulari in carcere con un drone, arrestati 29enne e 32enneFermati due brindisini con oltre 1,8 kg di hashish e smartphone destinati ai detenuti. Il velivolo è stato recuperato grazie alle coordinate GPS del radiocomando. leccenews24.it