Lecce drone sopra il carcere | due arresti per droga e cellulari

Da ameve.eu 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini sono stati arrestati a Lecce dopo aver tentato di nascondere un radiocomando in un drone sorvolante il carcere. Durante le verifiche, sono state trovate tre pochette piene di droga e cellulari nascosti in diverse zone dell’area. Le forze dell'ordine hanno monitorato il drone e identificato le persone coinvolte, che sono state fermate e portate in caserma. La vicenda ha portato all’arresto dei due uomini e al sequestro di sostanze illegali.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i due uomini a nascondere il radiocomando?. Dove sono state ritrovate le tre pochette cariche di droga?. Come hanno usato il filo da pesca per calare i pacchi?. Perché le coordinate GPS hanno permesso di individuare il drone?.? In Breve Sequestrati 1,8 kg di hashish, 5 cellulari e cavi USB in tre diverse pochette.. Sinisi e Sciarra sono stati identificati tramite coordinate GPS salvate sul radiocomando.. Operazione simile avvenuta lo scorso dicembre con sequestro di cocaina nel carcere.. I due arrestati di Brindisi hanno già precedenti penali e avvisi dal questore.. Due uomini di Brindisi, Luca Sinisi e Antonio Sciarra, sono stati arrestati ieri sera, martedì 5 maggio, dopo un tentativo fallito di far arrivare droga e cellulari nel carcere di Borgo San Nicola a Lecce tramite un drone.🔗 Leggi su Ameve.eu

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