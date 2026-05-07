Droga tra i giovanissimi Perquisizioni e denunce tra Mantova Ferrara Rovigo e Verona

Nelle ultime settimane, i carabinieri della compagnia di Gonzaga hanno condotto un’operazione antidroga che ha interessato diverse province tra Mantova, Rovigo, Ferrara e Verona. Durante le attività di perquisizione sono stati sequestrati sostanze stupefacenti e sono state emesse diverse denunce. I provvedimenti dell’autorità giudiziaria sono ora in fase di esecuzione, con dettagli ancora da chiarire sui soggetti coinvolti.

Era scattata nei giorno scorsi l'operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Gonzaga, in provincia di Mantova, che ha coinvolto anche le province vicine di Rovigo, Ferrara e Verona, e ora sono arrivati i provvedimenti dell'autorità giudiziaria. L'attivita della scorsa settimana è nata.🔗 Leggi su Veronasera.it

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