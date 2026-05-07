Droga negli slip e nel reggiseno | il controllo dei Carabinieri incastra una coppia

Una coppia è stata fermata dai Carabinieri dopo che alcuni residenti hanno segnalato comportamenti sospetti. Durante i controlli, i militari hanno trovato e sequestrato diverse dosi di droga nascoste negli slip e nel reggiseno. L'intervento è avvenuto in una zona residenziale, dove i movimenti dei due sono stati notati e segnalati alle forze dell'ordine. La coppia è ora in attesa di ulteriori accertamenti.

Avrebbero nascosto dosi consistenti di droga tra gli indumenti intimi, ma i loro movimenti sospetti non sono sfuggiti ai residenti, che hanno fatto scattare l'intervento dei Carabinieri. L'operazione, condotta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cesena insieme ai colleghi di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Palagonia, giovane fermato con la droga nascosta negli slip, denunciato dai carabinieri Droga negli slip. Arrestata in carcereORVIETO Aveva nascosto cinquanta grammi di droga negli slip per consegnarla al marito detenuto nel carcere di Orvieto, a cui si accingeva a fare... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Cocaina negli slip e hashish a casa, giovane in manette; Nascondeva la droga negli slip, arrestato 39enne; Droga nascosta nei calzini e negli slip, arresti della Polzia di Stato tra Roma e il litorale; Droga express in Vespa: il pusher incastrato dall’agenda dei puffi. Roma: 27enne arrestato con pistola nascosta negli slip, sequestrate anche droga e munizioniA Trento, sgomberata l’area ex SLOI con il supporto delle forze dell'ordine, rimosse le strutture abusive e potenziata la recinzione per evitare future invasioni. lamilano.it Nascondeva la droga negli slip, arrestato 39enneLa Polizia di Stato ha condotto, nei giorni scorsi, una mirata attività antidroga nel comune di Aci Catena, nell’ambito di uno specifico piano d’intervento della Questura di Catania per contrastare il ... grandangoloagrigento.it Il blitz delle forze dell'ordine nel quartiere tra pusher, vedette e droga nascosta negli pneumatici - facebook.com facebook “ ” Negli anni ’80, Pablo #Escobar importò alcuni #ippopotami nel suo zoo privato in #Colombia. Oggi sono diventati oltre 200 e il governo ne ha autorizzato l’ #abbattimento aprendo un #dilemma etico globale x.com