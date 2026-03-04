Droga negli slip Arrestata in carcere

Una donna è stata arrestata a Orvieto perché aveva nascosto cinquanta grammi di droga negli slip con l’intenzione di consegnarla al marito detenuto nel carcere locale. La visita coniugale, accompagnata dai tre figli minorenni, si è conclusa con il fermo delle forze dell’ordine. La donna è stata portata in carcere e l’operazione ha portato al sequestro della sostanza.

ORVIETO Aveva nascosto cinquanta grammi di droga negli slip per consegnarla al marito detenuto nel carcere di Orvieto, a cui si accingeva a fare visita insieme ai tre figli minorenni. Uno stratagemma che non è tuttavia passato inosservato agli agenti della polizia penitenziaria che hanno scoperto la sostanza stupefacente grazie alla presenza di cani antidroga ed arrestato la donna, subito trasferita al carcere di Perugia. "Questo ennesimo sequestro e il conseguente arresto – dichiara Fabrizio Bonino, segretario regionale del sindacato Sappe – pongono ancora una volta all'attenzione dell'opinione pubblica la pericolosità intrinseca dello spaccio all'interno degli istituti penitenziari.