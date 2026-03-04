palagonia giovane fermato con la droga nascosta negli slip denunciato dai carabinieri

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Palagonia hanno fermato un’auto con tre giovani a bordo nel centro cittadino. Durante il controllo, uno dei ragazzi è stato trovato con della droga nascosta negli slip ed è stato denunciato. L’intervento è avvenuto intorno alle 17.00, mentre i militari svolgevano un servizio di pattugliamento.

Nel pomeriggio, intorno alle 17.00, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Palagonia hanno fermato un'Alfa Romeo Mito con a bordo tre giovani, durante un servizio di pattugliamento nel centro abitato. L'episodio si è verificato nei pressi di via Vittorio Emanuele, dove i militari hanno notato l'atteggiamento sospetto degli occupanti del veicolo che, alla vista della pattuglia, hanno distolto lo sguardo nel tentativo di non farsi riconoscere. Un comportamento che ha immediatamente insospettito i Carabinieri, spingendoli a procedere con un controllo. Dopo aver intimato l'alt e fatto scendere i tre ragazzi dall'auto, i militari hanno avvertito all'interno dell'abitacolo un forte odore riconducibile a sostanze stupefacenti.

