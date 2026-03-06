Coltellate e pestaggio dopo uno sfottò al pub | 4 maranza in cella

Quattro minorenni sono stati arrestati dopo un episodio di violenza avvenuto in un pub, dove si sono verificati una serie di coltellate e un pestaggio. L'aggressione è stata scatenata da uno sfottò, e la frase «avere le armi per Milano è da puttane» è stata il punto di partenza del conflitto. I giovani sono stati portati in cella, mentre le autorità stanno indagando sull'accaduto.

La frase «avere le armi per Milano è da puttane» è diventata l'innesco di una violenza brutale che ha portato all'arresto di quattro minorenni. Pronunciata in modo scherzoso da un ventenne di Chiavenna mentre parlava con un coetaneo in un McDonald's di Porta Romana, la battuta ha colpito nel vivo un gruppo di «maranza» che poco prima si erano vantati proprio di portare con sé un coltello a scatto, un tirapugni e dello spray al peperoncino. Quella notte del 1° febbraio 2026, in via Salasco la provocazione percepita come offesa si è trasformata in un'aggressione feroce. I quattro due 17enni italiani di seconda generazione e due 16enni originari dello Sri Lanka hanno prima aggredito con calci e pugni il ragazzo che aveva parlato, poi si sono scatenati contro l'amico intervenuto in sua difesa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

