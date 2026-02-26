Droga e tentata estorsione del clan con attentato | indagini chiuse per i due minorenni

SAN PIETRO VERNOTICO - La procura presso il tribunale per i minorenni di Lecce ha chiuso nei giorni scorsi le indagini a carico di due giovanissimi, ritenuti “alle dipendenze” di Cristian Tarantino. Quest'ultimo, per gli inquirenti capo-promotore del sodalizio nonostante la detenzione in carcere. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Tentata estorsione a Ponticelli, fermato 37enne vicino al clan De Martino XXCinquantamila euro in contanti richiesti al titolare di una struttura ricettiva “per chi comanda a Ponticelli”.

Nel mirino un ristoratore del centro. Minacce per un debito di droga, condannato per tentata estorsioneUn anno e nove mesi di reclusione (più una multa da 350 euro) per aver minacciato un ristoratore del centro al fine di ottenere il pagamento di un...

Arzano, torna in carcere Giuseppe Bussola: aveva 90 grammi di cocainaArzano - E’ notte, quando la gazzella della Sezione Radiomobile di Casoria percorre via Napoli. Davanti a loro una macchina con a bordo un uomo. Lo fermano, ... cronachedellacampania.it

Estorsioni per droga tra Terni e Montecastrilli: arrestati una 32enne e un 44enneTERNI- I soldi per comprare la droga pretesi dai genitori sono all’origine di due episodi che, tra Montecastrilli e Terni, hanno fatto finire ... msn.com

TENTATA INTRODUZIONE DI DROGA NEL CARCERE DI POTENZA, INTERVENTO SAPPE - facebook.com facebook