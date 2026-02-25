Scu affari e droga | maxi processo al clan Penza chiesti mille anni di carcere I nomi

Arrivano richieste di pena per più di mille anni di carcere nell’ unico maxi processo abbreviato per due procedimenti, riuniti, che hanno riguardato la Sacra Corona Unita e che seguono a operazioni dei carabinieri che hanno inferto un duro colpo alla criminalità organizzata salentina, con centinaia di arresti complessivi. Il numero di imputati è da record: in totale sono 145. Sono 143 le richieste di condanna e due le richieste di assoluzione: la pena più alta invocata è di 20 anni di reclusione, ed è stata riferita a 20 imputati. La decisione di accorpare i due processi è stata assunta dal giudice Stefano Sala, del Tribunale di Lecce, al termine dell’udienza preliminare a carico di 106 persone coinvolte nell’inchiesta Sud-Est. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

