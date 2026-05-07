Droga del clan scatta la retata dei carabinieri | 26 arresti

I carabinieri hanno eseguito una serie di arresti che coinvolgono 26 persone nell’ambito di un’operazione contro uno spaccio di droga con modalità e finalità legate a un’organizzazione mafiosa. L’intervento fa parte di un’indagine più ampia volta a contrastare il traffico illecito e le attività illecite connesse. Le forze dell’ordine hanno notificato le misure cautelari e stanno proseguendo con le verifiche sul territorio.

Ventisei persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito di una maxi inchiesta sullo spaccio di droga, aggravato dal metodo e della finalità mafiosa. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate DDA Napoli: blitz dei Carabinieri, 26 arresti per droga e clanOperazione dei Carabinieri: smantellati due gruppi attivi nel traffico di droga tra Sant’Antimo e comuni limitrofi. Droga Capitale, retata con 18 arresti a Roma: sventata la faida tra clanBlitz all'alba nella Capitale contro un'organizzazione criminale i cui i vertici del gruppo sarebbero stati in contatto con ambienti riconducibili al... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Otto arresti per droga, legami col clan Fezza-De Vivo; Cocaina dall'Albania ai clan campani, 7 anni per un 49enne; Camorra e mafia albanese, l’asse della droga a Secondigliano: 14 arresti nel clan Di Lauro; Bari, scatta il blitz contro i clan prima di San Nicola: presi i rampolli dei boss Strisciuglio e Capriati TUTTI I NOMI. Napoli, clan Di Lauro e albanesi: patto di ferro per la drogaA trafficare in droga, come a perseguire nelle condotte illecite, la criminalità organizzata perde il pelo ma non il vizio. Con buona pace per i formidabili colpi inferti dai blitz ... ilmattino.it Secondigliano, il clan Di Lauro e la criminalità organizzata albanese nello spaccio della droga: arrestate 14 personeUn gruppo di narcotrafficanti legati al clan Di Lauro, in contatto con la mafia albanese, dalla quale acquistava la droga, è stato sgominato dai Carabinieri dei Nucleo ... ilmattino.it Casoria, scappa e cerca di disfarsi della droga: carabinieri arrestano 30enne incensurato - facebook.com facebook