Nella mattinata di oggi, le forze dell'ordine hanno eseguito un'operazione a Roma che ha portato all'arresto di 18 persone. L'indagine ha scoperto un collegamento tra i membri di un'organizzazione dedita allo spaccio di droga e ambienti associati a un noto clan criminale. La retata ha fermato un tentativo di escalation tra due gruppi rivali, sventando così una possibile escalation di violenza nella zona.

Blitz all'alba nella Capitale contro un'organizzazione criminale i cui i vertici del gruppo sarebbero stati in contatto con ambienti riconducibili al clan Senese. I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 18 indagati, di cui 16 tradotti in carcere e 2 posti agli arresti domiciliari. Le accuse, a vario titolo, sono quelle di traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, sequestro di persona, porto abusivo di armi, riciclaggio, tentato omicidio e lesioni personali gravi. Diversi episodi risultano aggravati dal metodo mafioso, per via delle modalità intimidatorie e del controllo capillare esercitato su alcune piazze di spaccio romane.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Droga Capitale, retata con 18 arresti a Roma: sventata la faida tra clan

Notizie correlate

Mafia, colpo al clan Senese a Roma. 18 arresti per droga e tentato omicidioROMA (ITALPRESS) – Dalle prime ore della mattina, a Roma, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma stanno dando esecuzione a un’ordinanza di...

Mafia, 14 arresti a Bari per i delitti Capriati e Lo Scavo: omicidi di faida tra i clan della PugliaSvolta nelle indagini sui due omicidi che hanno riacceso la guerra tra clan in Puglia: 14 persone arrestate tra Bari e la Bat per i delitti di Lello...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Traffico di droga, estorsione e armi: sgominata associazione a Roma vicina a clan Senese; Maxi blitz a Roma, 18 arresti. Elicotteri all'alba al Tuscolano; Mafia, colpo al clan Senese a Roma. 18 arresti per droga e tentato omicidio; Roma Termini, arrestato 32enne con droga, armi e pc rubati.

Droga Capitale, 18 arresti a Roma: sventata una faida tra clanBlitz all'alba nella Capitale contro un'organizzazione criminale i cui i vertici del gruppo sarebbero stati in contatto con ambienti ... iltempo.it

Droga Capitale, i romani consumano due tonnellate di cocaina al meseOgni mese vengono cedute all’ingrosso due tonnellate di cocaina al mese . La preferita dal mercato di Roma è la boliviana perché ... iltempo.it

L'AVVERTIMENTO Inchiesta su Mps-Mediobanca, il Corsera spara in prima pagina i nomi di nove parlamentari Mafia e appalti, così Di Pisa inchiodò Orlando Droga Capitale, il grande business della cocaina La prima pagina #buongiorno #6maggi x.com

Sono tutti stranieri i 3 pusher arrestati all’esito di mirati controlli dei Carabinieri al Quarticciolo, nella periferia est della Capitale. I primi due sono stati sorpresi mentre occultavano dosi di droga all’interno di una cabina elettrica, mentre il terzo è stato colto sul fat - facebook.com facebook