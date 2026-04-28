A Oliveri, i Carabinieri hanno arrestato un 23enne trovato in possesso di circa 170 grammi tra marijuana e hashish durante una perquisizione domiciliare. L'uomo si trova ora agli arresti domiciliari. La convivente, di 21 anni, è stata deferita in stato di libertà. L’operazione rientra in una serie di controlli mirati a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

? Cosa sapere Arrestato 23enne a Oliveri con 170 grammi di marijuana e hashish in casa.. Il giovane è ai domiciliari mentre la convivente di 21 anni è deferita.. I Carabinieri della Stazione di Falcone hanno arrestato un 23enne a Oliveri in flagranza per spaccio, sequestrando circa 170 grammi tra marijuana e hashish insieme a materiale per il confezionamento dopo una perquisizione domiciliare. L’operazione, che ha colpito il cuore del borgo di Oliveri, è scattata a seguito di un accurato lavoro di osservazione e pedinamento condotto dai militari della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto. Le attività di sorveglianza avevano permesso agli investigatori di ipotizzare che il giovane, già noto alle autorità, detenesse sostanze stupefacenti all’interno della propria abitazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oliveri, blitz dei Carabinieri: arrestato 23enne con droga in casa

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