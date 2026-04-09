Dritto e Rovescio la situazione in Medio Oriente al centro della puntata

Nella puntata di ieri sera di Dritto e Rovescio, il talk show condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, è stata affrontata la situazione in Medio Oriente. La trasmissione, come di consueto, è andata in onda subito dopo il programma delle 4 di Sera, concentrandosi sugli sviluppi nella regione e sui vari aspetti della crisi. La discussione ha coinvolto diversi ospiti e analisti, senza interventi di personaggi pubblici specifici.

Come ogni giovedì, subito dopo 4 di Sera, Paolo Del Debbio raddoppia con Dritto e Rovescio, il talk show di attualità della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 9 aprile 2026. Nel corso della puntata, ampio spazio sarà dedicato alla situazione in Medio Oriente, dopo il cessate il fuoco, e all’ intervento di Giorgia Meloni in Parlamento. A seguire, un focus sulle conseguenze per gli italiani, dal punto di vista economico ed energetico. Inoltre, spazio al tema della sicurezza, alla luce dei recenti fatti di cronaca, con un focus particolare sulle stazioni ferroviarie, luoghi molto frequentati dagli italiani ma sempre più spesso percepiti come insicuri. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Dritto e Rovescio, la situazione in Medio Oriente al centro della puntata Lo Stato delle Cose, Medio Oriente e Garlasco al centro della puntataRai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... “iran: presente e futuro nel nuovo medio oriente” domani l’incontro con pejman abdolmohammadi docente e visiting scholar al centro per gli studi sul medio oriente dell’università di berkeley“Iran: presente e futuro nel nuovo Medio Oriente” è il titolo dell’incontro che si terrà giovedì 5 marzo alle ore 18:30 a Milano, in Via Cappuccio 5,... Guerra in Iran: rischio escalation in medio oriente - Unomattina 06/03/2026 Temi più discussi: TG4: Edizione ore 12.00 dell'8 aprile Video; Presto via dall'Iran Usa fuori dalla Nato?; Europa. Lo Stato di diritto prossimo a franare?; TG4: Guerra in Medio Oriente, timori per la scadenza dell'ultimatum Video. Dritto e Rovescio, anticipazioni di stasera 9 aprile: le conseguenze per gli italiani dopo il cessate il fuoco in Medio OrienteNuovo appuntamento con il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, in onda in prima serata su Rete 4 ... corrieredellumbria.it Dritto e Rovescio, dalle conseguenze del cessate il fuoco in Iran al problema della sicurezza in città: ecco i temi della puntataOspiti e anticipazioni della puntata del programma di approfondimento in onda su Rete 4 alle 21:30 ... affaritaliani.it Se la crisi in Medio Oriente "dovesse conoscere una nuova recrudescenza, riteniamo che non dovrebbe essere un tabù ragionare di una possibile sospensione temporanea del Patto di stabilità e crescita. Non una deroga per singolo Stato membro, ma un pro - facebook.com facebook Medio oriente, ancora attacchi in Libano. Hezbollah lancia un razzo su un kibbutz x.com