Stasera, giovedì 30 aprile, torna su Rete 4 il talk show Dritto e Rovescio condotto da Paolo Del Debbio. La puntata si concentrerà sul panorama internazionale, offrendo approfondimenti e analisi sugli eventi più recenti. La trasmissione va in onda nella prima serata, con il conduttore che affronta temi di attualità e questioni globali.

Paolo Del Debbio torna questa sera, giovedì 30 aprile, con un nuovo appuntamento di Dritto e Rovescio, il talk show della prima serata di Rete 4. Anticipazioni e ospiti del 30 aprile 2026. Al centro della puntata, un’analisi dello scenario internazionale, dove il clima si fa sempre più teso, segnato da crescenti tensioni e nuovi episodi che alimentano l’instabilità globale. A seguire, un focus sulla tragedia di Crans-Montana: l’Italia si è costituita parte civile, mentre la Svizzera ha avanzato nei confronti del nostro Paese una richiesta di rimborso delle spese mediche sostenute. Infine, un approfondimento sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Dritto e Rovescio, lo scenario internazionale al centro della puntata

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