Dress code a scuola la Dirigente | No a magliette che scoprono l’ombelico no pantaloncini e canotte

Con l’arrivo dell’estate, una dirigente scolastica ha inviato una nota agli studenti per ricordare le regole sul modo di vestirsi a scuola. La comunicazione, riportata dal Gazzettino, specifica che non sono consentite magliette che scoprono l’ombelico, pantaloncini e canotte. La dirigente ha sottolineato l’importanza di rispettare il regolamento interno, invitando gli studenti a scegliere abiti appropriati durante il periodo estivo.

Con l’avvicinarsi della stagione estiva, una dirigente scolastica ha inviato una comunicazione agli studenti, riporta il Gazzettino, per richiamare l’attenzione sul rispetto del dress code previsto dal regolamento interno. Il provvedimento arriva dopo diverse segnalazioni da parte dei docenti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Bimba morta a Bordighera, Ris scoprono tracce di sangue sui pantaloncini e su fazzoletto trovati in casaLe tracce ematiche sono emerse durante le analisi del Ris sui campioni raccolti nella casa di Bordighera dove il 9 febbraio scorso è stata trovata... Sassuolo, quanto conta il dress code. La miglior media è in maglia biancadi Stefano Fogliani SASSUOLO In bianco? Anche quando lo indossa il Sassuolo ci va di rado, giusto una volta su tre. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Dress code 24. Corpi alla moda; A scuola vestiti così non si viene. Dress code a scuola: ne abbiamo bisogno?Nelle scuole italiane uno dei temi più delicati è quello delle regole imposte all’abbigliamento degli studenti per evitare che si presentino a lezione vestiti in modo sconveniente. Gli insegnanti ... ilrestodelcarlino.it Dress code a scuola, dalle treccine colorate ai braccialetti: i divieti più assurdi in classeSolo 1 studente su 4 non può scegliere liberamente cosa indossare in classe: è quanto rivelato da un’indagine condotta da Skuola.net sui dress code più assurdi diffusi nella scuola italiana, ... fanpage.it EVENTO SPECIALE PREMIERE “IL DIAVOLO VESTE PRADA 2” La passerella vi aspetta al Multisala Grillo! Mercoledì 29 aprile spettacoli ore 18:30-20:30-22:30 Per il DRESS CODE fate del vostro meglio, ma attenzione al - facebook.com facebook Ppe, i parlamentari in visita dal Papa. Ecco il dress code (anti-tedeschi): “Niente abiti chiari, spalle e gambe coperte” x.com