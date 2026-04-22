Ogni primo lunedì di maggio, il mondo della moda e del gossip si ferma per osservare quello che viene definito la notte più importante della moda. Durante questa serata, vengono presentate le creazioni di stilisti e celebrità indossate sul red carpet, mentre il tema scelto per l’evento guida le scelte sartoriali. Tuttavia, il dress code adottato non sempre corrisponde esattamente al tema ufficiale, creando spesso confusione tra pubblico e media.

Ogni primo lunedì di maggio, il mondo della moda e del gossip si ferma per osservare quello che viene definito la notte più importante della moda. Eppure, nonostante decenni di copertura mediatica e milioni di commenti sui social, esiste ancora una confusione diffusa su un elemento fondamentale: la differenza tra tema e dress code del Met Gala. Mentre molti utilizzano i due termini in modo intercambiabile, si tratta in realtà di due concetti distinti che rispondono a scopi diversi. Comprendere questa distinzione è la chiave per apprezzare davvero le scelte stilistiche degli ospiti e capire perché alcune interpretazioni vengono celebrate come capolavori mentre altre passano inosservate.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il segreto del Met Gala: tema e dress code non sono la stessa cosa (e si vede)

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