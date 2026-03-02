Dramma ad Eboli uomo trovato morto in Piazza della Repubblica

Questa mattina ad Eboli, un uomo è stato trovato morto in Piazza della Repubblica. Alcuni passanti hanno notato la scena e hanno chiamato i carabinieri. Sul posto sono arrivati i militari, che hanno effettuato i primi accertamenti e hanno identificato il corpo. La salma è stata messa a disposizione delle autorità competenti per ulteriori verifiche.

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno avvisato subito i carabinieri, i quali, dopo i primi accertamenti, lo hanno subito identificato Dramma, questa mattina, ad Eboli, dove un uomo è stato trovato morto in Piazza della Repubblica. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno avvisato subito i carabinieri, i quali, dopo i primi accertamenti, lo hanno subito identificato. Si tratta di Badhan Sameer, di nazionalità indiana, residente formalmente a Montoro (Avellino), ma da tempo viveva senza una fissa dimora. Della sua situazione erano informati i servizi sociali del Comune e anche la Polizia Municipale. Ma il 40enne avrebbe sempre rifiutati ogni tipo di aiuto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Dramma ad Eboli: 43enne trovato morto nella sua abitazione Leggi anche: Tragedia a Eboli, uomo trovato morto in casa: indagini in corso sulle cause Aggiornamenti e contenuti dedicati a Piazza della Repubblica. Argomenti discussi: Dramma nell'Agro, 60enne trovato sanguinante in casa: muore in ospedale; Tragedia in Italia trovati due corpi vicino al cimitero | Sono ragazzi Scena atroce. Tragedia all’alba a Eboli: un uomo è stato ritrovato privo di vita in Piazza della Repubblica intorno alle ore 5 del mattinoIndagini in corso sull'episodio, indagano le forze dell'ordine. La vittima sarebbe di cittadinanza indiana e senza fissa dimora ... infocilento.it