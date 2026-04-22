Dopo settimane di voci e indiscrezioni, è stata annunciata la data di uscita del nuovo album di Drake. Il nono lavoro in studio del rapper di Toronto si intitolerà Iceman e sarà disponibile tre anni dopo il suo precedente progetto, For All The Dogs. La notizia è stata comunicata attraverso una scultura di ghiaccio che raffigurava il titolo dell’album.

Dopo i numerosi rumours e una lunga attesa, l’album di Drake ha una data di uscita. Il nono lavoro in studio del rapper di Toronto si intitolerà Iceman ed arriverà tre anni dopo For All The Dogs. L’artista aveva annunciato su Instagram la realizzazione di una scultura di ghiaccio nella sua città natale, pubblicando le coordinate per raggiungerla accompagnate dal captcha che rivelava “ All’interno la data di pubblicazione”. Nella giornata di ieri 21 aprile, lo streamer Kishka ha scoperto un blocco di ghiaccio in cima ad un’installazione nel capoluogo dell’ Ontario, nel quale appariva la data di pubblicazione del prossimo album di Drizzy che arriverà sulle piattaforme digitali e nel mercato musicale il prossimo 15 maggio.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Drake, scoperta la data di pubblicazione del nuovo album in una scultura di ghiaccio

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