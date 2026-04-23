Il rapper canadese ha deciso di nascondere la data di uscita di "Iceman" dentro a un'enorme struttura di ghiaccio, che ora va smaltita Lunedì un parcheggio di Toronto è stato occupato da una grande installazione fatta di blocchi di ghiaccio per promuovere il nuovo album del rapper canadese Drake, Iceman. Due giorni dopo, però, i vigili del fuoco della città hanno cominciato a scioglierla per ragioni di sicurezza. Nei giorni precedenti Drake aveva scritto su Instagram che all’interno di uno dei blocchi di ghiaccio era nascosta la data di uscita dell’album. Il messaggio aveva attirato molte persone sul posto, generando una certa confusione: alcuni hanno provato a rompere il ghiaccio con picconi e martelli; altri sono saliti sulla struttura; mentre altri ancora hanno tentato di scioglierla usando fiamme ossidriche.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La promozione del nuovo disco di Drake ha portato un po’ di scompiglio a Toronto

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