David di Donatello 2026 | Le città di pianura domina la serata ed è il Miglior Film della 71esima edizione

Durante la cerimonia dei David di Donatello 2026, il film ambientato nelle città di pianura è stato premiato come Miglior Film. La 71esima edizione dei premi dedicati al cinema italiano si è svolta con numerosi ospiti e momenti significativi, celebrando le produzioni cinematografiche dell’ultimo anno. La serata si è protratta per diverse ore, con riconoscimenti assegnati in varie categorie e un pubblico di appassionati e addetti ai lavori presente in sala.

La 71esima edizione dei premi che celebrano il cinema italiano, durante una lunga serata ricca di ospiti e momenti emozionanti, ha visto il trionfo del film diretto da Francesco Sossai. I David di Donatello 2026, premi arrivati alla 71esima edizione, sono stati all'insegna della vittoria di Le città di pianura, che ha conquistato riconoscimenti importanti come quelli come Miglior Film e Miglior Regista battendo anche avversari come Paolo Sorrentino e il suo La Grazia, e Le Assaggiatrici, che ha portato a casa statuette prestigiose tra cui quella assegnata dai giovani e per la Miglior Sceneggiatura non originale La conduzione è stata affidata a Flavio Insinna e Bianca Balti, che per l'occasione hanno inaugurato il nuovo Teatro 23 di Cinecittà.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - David di Donatello 2026: Le città di pianura domina la serata ed è il Miglior Film della 71esima edizione Notizie correlate Leggi anche: David di Donatello 2026, dominano “Le città di pianura” e “La Grazia”. Tutte le nomination Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: David di Donatello 2026, tutti i vincitori: trionfo totale per Le città di pianura di Francesco Sossai; Nomination David di Donatello 2026, tutti i candidati; La 71? edizione dei Premi David di Donatello; Al Quirinale la presentazione dei candidati ai Premi David di Donatello 2026. David di Donatello 2026, i vincitori: tutti i premi assegnati (in aggiornamento)Direttamente dal Teatro 23 di Cinecittà di Roma nella serata di mercoledì 6 maggio la cerimonia dei David di Donatello 2026 svelerà tutti i vincitori ... vogue.it David di Donatello 2026: l’elenco completo dei vincitori, i premi speciali e i momenti della serataIn questo articolo seguiremo in tempo reale l’annuncio di tutti i vincitori dei David di Donatello 2026: dai giganti come Valerio Mastandrea, Claudio Santamaria e Toni Servillo, impegnati in una gara ... newscinema.it Ai David di Donatello Aurora Quattrocchi miglior attrice protagonista, migliore regia a Francesco Sossai. Matilda De Angelis: 'I lavoratori al presidio sono la nostra famiglia' TUTTI I PREMIATI Checco Zalone diserta l'evento #ANSA - facebook.com facebook Il David di Donatello per il miglior produttore va al team del film Le città di pianura: Le città di pianura — Marta Donzelli e Gregorio Paonessa per Vivo Film, con Rai Cinema, in collaborazione con Philipp Kreuzer per Maze Pictures, Cecilia Trautvetter. ANS x.com