Oggi, venerdì 24 aprile, si svolge il match tra Lorenzo Musetti e Hubert Hurkacz nel secondo turno del torneo ATP Madrid 2026. L’incontro si gioca sul campo Arantxa Sanchez, con la partita che sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. Musetti, al debutto nel Masters 1000 di Madrid, affronta il tennista polacco in una sfida che interessa gli appassionati di tennis.

Oggi, venerdì 24 aprile, Lorenzo Musetti farà il proprio debutto nel Masters1000 di Madrid. Sul campo Arantxa Sanchez, l’azzurro sfiderà nel secondo turno il polacco Hubert Hurkacz. Un impegno complicato per il toscano, che dovrà affrontare un avversario che sulla particolare terra rossa della capitale spagnola potrebbe trovarsi bene. Il mattone tritato madrileno, infatti, è piuttosto veloce e, viste le condizioni di altura, la palla ne viene altamente influenzata. Questo consente ai grandi battitori, come Hurkacz in questo caso, di rendere il proprio tennis ancora più insidioso. Per questa ragione non sarà semplice per l’azzurro trovare la chiave per spuntarla.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Musetti-Hurkacz, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming

Notizie correlate

Musetti-Hurkacz, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingSi preannuncia un debutto piuttosto complicato quello di Lorenzo Musetti nella mattinata di venerdì 24 aprile al Masters 1000 di Madrid 2026 contro...

Dove vedere in tv Musetti-Landaluce, ATP Barcellona 2026: orario, programma, streamingLorenzo Musetti torna in campo nella giornata di martedì 14 aprile per affrontare lo spagnolo Martin Landaluce nel primo turno dell’ATP 500 di...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Musetti-Hurkacz, secondo turno Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Musetti-Hurkacz, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming; Quando Musetti – Hurkacz in tv: data, orario e diretta secondo turno Masters 1000 Madrid 2026; Atp Madrid, quando gioca Sinner contro Bonzi | Orario e dove vederla in tv e streaming.

Dove vedere in tv Musetti-Hurkacz, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingOggi, venerdì 24 aprile, Lorenzo Musetti farà il proprio debutto nel Masters1000 di Madrid. Sul campo Arantxa Sanchez, l'azzurro sfiderà nel secondo turno ... oasport.it

Hurkacz-Musetti: data, orario e dove vedere il secondo turno dell'ATP MadridLorenzo Musetti si prepara a fare il suo esordio sulla terra rossa di Madrid. L'azzurro, che ha beneficiato del bye al primo turno, se la vedrà contro Hubert Hurkacz, polacco che ha eliminato il porto ... tag24.it

Non prima delle 16.00 di domani Venerdì 24 Aprile sul Manolo Santana Stadium l'esordio di Jannik Sinner contro Benjamin Bonzi. Arantxa Sanchez Stadium Ore 11.00 Hurkacz- Musetti Campo N.8 Terzo incontro Grant-Cirstea #janniksinner #Madrid #musetti - facebook.com facebook

#Musetti- #Hurkacz, secondo turno Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv x.com