Tyra Grant ha superato Lisa Pigato in rimonta nel suo primo match agli Internazionali d’Italia, torneo WTA in corso a Roma. La partita si è giocata sulla terra rossa e ha permesso alla giocatrice di avanzare al secondo turno. Per seguire l’incontro in tv o in streaming, sono disponibili varie opzioni, con orari e programmi diffusi dagli organizzatori del torneo.

Tyra Grant si è resa protagonista di una bella rimonta nei confronti di Lisa Pigato in occasione del suo debutto agli Internazionali d’Italia e si è così qualificata al secondo turno del torneo in corso di svolgimento sulla terra rossa di Roma. Dopo lo storico approdo al secondo turno del WTA 1000 di Madrid partendo dalle qualificazioni e ottenendo il primo successo in carriera in un tabellone principale del circuito maggiore, la tennista italiana ha avuto la meglio in un derby e ora proverà a sognare in grande di fronte al proprio pubblico. La 18enne romana affronterà la canadese Victoria Mboko, l’appuntamento è per venerdì 8 maggio: sarà il terzo match a partire dalle ore 11.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Grant-Mboko, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming

Notizie correlate

Dove vedere in tv Grant-Cirstea, WTA Madrid 2026: orario, programma, streamingConfermare le eccellenti sensazioni regalate nella strepitosa partita d’esordio e provare a percorrere più strada possibile per guadagnare terreno...

Dove vedere in tv Bronzetti-Kessler, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingLucia Bronzetti sarà una delle azzurre più attese al Foro Italico in occasione della prima giornata di main draw femminile degli Internazionali...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: con chi giocano Jasmine Paolini e le italiane nel singolare femminile a Roma · Tennis WTA; Diretta Grant - Mboko (Internazionali BNL d'Italia); Grant-Pigato oggi, WTA Roma 2026: orario, tv, programma, streaming; WTA Roma: sfida tra le stelle nascenti Pigato e Grant. Orario e programma.

Dove vedere in tv Grant-Mboko, WTA Roma 2026: orario, programma, streamingTyra Grant si è resa protagonista di una bella rimonta nei confronti di Lisa Pigato in occasione del suo debutto agli Internazionali d'Italia e si è così ... oasport.it

Dove vedere in tv Grant-Jacquemot oggi, WTA Madrid 2026: orario, canale, streamingOggi, mercoledì 22 aprile, Tyra Grant affronterà la francese Elsa Jacquemot nella sfida valida per il primo turno del WTA1000 di Madrid. La giocatrice ... oasport.it

Tyra Grant supera il primo turno al Foro Italico, dopo aver perso il primo set con Lisa Pigato. "La chiave del match è stata rimanere tranquilla nonostante una partenza cosi cosi", ha detto la 18enne romana. Al prossimo turno affronterà Victoria Mboko - facebook.com facebook

Grant conquista il secondo turno, dove sfiderà Mboko Tyra è la più giovane italiana a vincere in rimonta agli Internazionali d’Italia da Caterina Nozzoli nel 1985 x.com