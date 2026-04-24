Dove vedere in tv Grant-Cirstea WTA Madrid 2026 | orario programma streaming

In vista del torneo WTA di Madrid, si può seguire l'incontro tra Grant e Cirstea in diretta televisiva. La partita, che rappresenta un momento importante per le giocatrici, si svolgerà con orario e programma da confermare, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire il match in streaming o in tv. La sfida segue una vittoria di grande livello nel primo turno, spingendo le tenniste a cercare di avanzare ulteriormente nel torneo.

Confermare le eccellenti sensazioni regalate nella strepitosa partita d’esordio e provare a percorrere più strada possibile per guadagnare terreno prezioso nel ranking. Nell’incontro valevole per il secondo turno del torneo WTA di Madrid Tyra Grant affronta la romena Sorana Cirstea, testa di serie numero 25, nel terzo match sul campo numero otto. La giovanissima azzurra, classe 2008, ha superato brillantemente i due incontri del tabellone di qualificazione e nel match di primo turno ha letteralmente preso a pallate la francese Elsa Jacquemot, superata con un perentorio 6-1 6-2 in un’ora e tredici minuti di gioco. La veterana romena, classe 1990, è reduce dal ritiro nella semifinale di Rouen contro la giovane ucraina Veronika Podrez ed ha usufruito di un bye al primo turno in quanto testa di serie.🔗 Leggi su Oasport.it

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