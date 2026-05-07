Dossier su Prato a Meloni | La sicurezza è una priorità

Il 7 maggio 2026, è stato annunciato che un rappresentante di Prato incontrerà a Roma il presidente del consiglio. Durante l'incontro, verrà consegnato un dossier riguardante la città. La questione della sicurezza è stata indicata come un tema centrale nel documento. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti specifici del dossier o sui risultati attesi dall'incontro.

Prato, 7 maggio 2026 – “Lunedì incontrerò a Roma il presidente del consiglio Giorgia Meloni e le consegnerò il dossier Prato ”. Parte da qui l’affondo sulla sicurezza di Gianluca Banchelli, candidato sindaco del centrodestra, che ieri mattina nella sede di Fratelli d’Italia in via Magnolfi ha tracciato le linee del programma sul tema più caldo della campagna elettorale in vista delle amministrative di fine maggio. Con lui il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco e la consigliera regionale FdI Chiara La Porta. Per Banchelli la sicurezza è una questione “a tre dimensioni: personale, urbana e sociale ”. Un concetto che prova a tenere insieme controllo del territorio e qualità della vita.🔗 Leggi su Lanazione.it

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