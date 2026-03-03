Il governo italiano ha convocato due vertici con i ministri Tajani e Crosetto per discutere della sicurezza delle persone nelle zone colpite dalla rappresaglia iraniana e del dossier energetico. La presidente del Consiglio ha presieduto le riunioni, concentrandosi su queste due questioni di stretta attualità. Le riunioni si sono svolte nel pieno dell’attenzione pubblica su questi temi.

In cima alle priorità del governo la sicurezza degli italiani nelle aree colpite dalla rappresaglia iraniana e il dossier energetico. Palazzo Chigi è al lavoro costante per monitorare l’evoluzione della crisi dopo gli attacchi di Israele e Usa e le reazioni di Teheran. La premier Giorgia Meloni con un post ha aggiornato sugli ultimi appuntamenti. “ Ho presieduto due riunioni di governo dedicate agli sviluppi della crisi in Medio Oriente. Al primo incontro – riferisce la presidente del Consiglio – hanno partecipato il vicepresidente e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e i sottosegretari alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sicurezza degli italiani e dossier energetico, Meloni presiede due vertici con Tajani e Crosetto

Tajani: riunione su sicurezza italiani in Iran. Meloni in AsiaMassimo impegno per tutelare la comunità italiana in Iran, spiega il ministro degli Esteri Tajani.

Meloni convoca una riunione con i vicepremier e Crosetto. Tajani: "Situazione molto preoccupante"AGI - A seguito dell'aggravarsi della crisi in Medio Oriente, con l'attacco congiunto Usa-Israele contro l'Iran, il presidente del Consiglio, Giorgia...

Aggiornamenti e notizie su Sicurezza degli italiani e dossier...

Temi più discussi: Crosetto e Tajani in audizione in Parlamento, 'la sicurezza degli italiani è la priorità, serve unità'; Italia-Cina: dal Golden Power all'intelligence economica per la sicurezza degli asset nazionali; Tajani, la sicurezza degli italiani è la priorità, ora serve unità; Sicurezza, il 60% degli italiani boccia il governo. Ma uno su 2 vuole lo scudo penale per gli agenti.

Meloni riunisce ministri e aziende energetiche, 'massimo impegno per la sicurezza degli italiani'Due vertici a Palazzo Chigi, fucus sull'impatto del conflitto sui mercati e possibili azioni di mitigazione (ANSA) ... ansa.it

Crosetto e Tajani in audizione in Parlamento: 'La sicurezza degli italiani è la priorità'. Meloni: l'Iran fermi i raid ingiustificatiIl ministro degli Esteri: 'Avvertiti con polacchi e tedeschi a operazione avviata. La crisi in atto incide direttamente sulla nostra sicurezza, nella regione 70mila connazionali'. Il ministro della Di ... ansa.it

La nota di Palazzo Chigi: «È stato affrontato il tema della sicurezza energetica, con un’analisi dell’impatto attuale e potenziale delle ostilità» - facebook.com facebook

L'Ue si prepara alle ripercussioni della guerra contro l'Iran, ma è divisa. I settori che subiranno più conseguenze sono quelli dell'energia, della sicurezza interna e della migrazione. Di @davcarretta x.com