Materiali esotici e tanta tecnologia Il Cantiere delle Marche vara il Deep Blue 115 Octopus | Un pocket gentleman’s superyacht

Il Cantiere delle Marche ha annunciato il varo del Deep Blue 115 Octopus, un explorer yacht di 35 metri. La barca combina materiali esotici e tecnologie avanzate, rappresentando un’evoluzione della linea Deep Blue disegnata da Horacio Bozzo. Gli interni sono stati curati da Giorgio M., e il nuovo modello viene descritto come un “pocket gentleman’s superyacht”.

Cantiere delle Marche amplia il proprio portafoglio di explorer yacht con il varo del 35 metri Deep Blue 115 Octopus, un’evoluzione della linea Deep Blue firmata da Horacio Bozzo, con interni progettati da Giorgio M. Cassetta. Pensato per la navigazione a lungo raggio, Octopus combina linee.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Il governo vara il decreto bollette, sconti fino a 115 euro su gas e elettricità. Chi ne ha diritto e come funzionaIl Consiglio dei ministri ha dato il via libera nel pomeriggio di mercoledì al nuovo decreto Energia, un pacchetto di interventi dal valore... Risonanza magnetica e intelligenza artificiale: la tecnologia IA Deep ResolveDa decenni, la risonanza magnetica è uno degli strumenti più preziosi della diagnostica moderna: non utilizza radiazioni, consente di osservare i...