Doppio corteo tra il centro e la zona U contro la riforma degli istituti tecnici |FOTO

Stamattina a Bologna si sono svolti due cortei distinti nel centro e nella zona universitaria, organizzati da studenti e sindacati in occasione dello sciopero nazionale della scuola. Le manifestazioni hanno coinvolto varie fasce di partecipanti, con presidi e striscioni visibili lungo il percorso. La mobilitazione si è concentrata sulla protesta contro la riforma degli istituti tecnici, con un forte afflusso di persone in strada.

Bologna stamane diventa palcoscenico di due distinte manifestazioni studentesche e sindacali, legate allo sciopero nazionale della scuola. Entrambe hanno al centro l'opposizione alla riforma degli istituti tecnici e professionali voluta dal governo Meloni. Studenti in corteo in zona ULa prima.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sciopero scuola, protesta contro la riforma degli istituti tecnici: corteo a Milano Scuola, sciopero nazionale per dire “No” alla riforma degli istituti tecnici: corteo in centro a TorinoGiovedì 7 maggio sciopero nazionale per dire no alla riforma degli istituti tecnici. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Pista ciclabile, rivolta dei residenti di Ponticelli: Così più traffico: non la vogliamo; Corone profanate: Castellarano reagisce con un corteo e due nuove deposizioni; Primo Maggio a Monza: il corteo dei sindacati e la grande festa del centro sociale; A Ortona torna il corteo delle chiavi d'argento. Doppio corteo tra il centro e la zona U contro la riforma degli istituti tecnici |FOTOMattinata agitata sotto le torri. Sono due le mobilitazioni avviate in contemporanea per la scuola (e non solo). In piazza sindacato e studenti ... bolognatoday.it Moschea, niente cortei: la contro-mobilitazione antifascista impone il solo presidio statico a Forza NuovaMESTRE (VENEZIA) - Forza Nuova non potrà muoversi dal capolinea degli autobus accanto alla stazione di Mestre, mentre gli attivisti del Laboratorio Climatico Pandora dovranno restare nel piazzale di ... ilgazzettino.it #Roma #viabilità #Atac Viale Trastevere/via Morosini, domani doppio sit-in e corteo. Dalle 11 possibili modifiche per 3L, 8, H, 44, 75 e 115 x.com Il «doppio corteo» della Festa del lavoro. I sindacati sfilano per la dignità del lavoro. In piazza anche i sostenitori del centro sociale sequestrato a dicembre: «La manifestazione finirà in corso Regina 47», ma ieri il Comitato per la sicurezza ha vietato l'uso del c - facebook.com facebook