Doppio corteo tra il centro e la zona U contro la riforma degli istituti tecnici |FOTO

Da bolognatoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stamattina a Bologna si sono svolti due cortei distinti nel centro e nella zona universitaria, organizzati da studenti e sindacati in occasione dello sciopero nazionale della scuola. Le manifestazioni hanno coinvolto varie fasce di partecipanti, con presidi e striscioni visibili lungo il percorso. La mobilitazione si è concentrata sulla protesta contro la riforma degli istituti tecnici, con un forte afflusso di persone in strada.

Bologna stamane diventa palcoscenico di due distinte manifestazioni studentesche e sindacali, legate allo sciopero nazionale della scuola. Entrambe hanno al centro l'opposizione alla riforma degli istituti tecnici e professionali voluta dal governo Meloni.  Studenti in corteo in zona ULa prima.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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