Dopo aver subito una rapina in una stazione di servizio a Caprara di Campegine, un giovane laureato di 23 anni ha dichiarato di non desiderare la punizione degli imputati, ma la loro reintegrazione. L’episodio risale al 27 gennaio 2023, quando due uomini lo minacciarono con un coltello durante il tentativo di furto. Nonostante le minacce di morte, il giovane ha espresso il desiderio di perdonarli e di mantenere i soldi sottratti.

"Non voglio che gli imputati siano puniti. Voglio che vengano reintegrati". Lui, un 23enne laureato in Lettere, subì una rapina il 27 gennaio 2023 da parte di due uomini in una stazione di servizio a Caprara di Campegine: per due volte gli fu puntato contro un coltello. Il giovane ieri ha dato questa risposta in tribunale, sollecitato da uno dei difensori, l’avvocato Luca Mistrorigo, mentre testimoniava nel processo davanti al collegio presieduto da Cristina Beretti. Di fronte all’offerta di 100 euro di risarcimento fatta dal legale – pari ai soldi derubati – il giovane ha declinato: "Non ho bisogno di soldi. L’imputato può darli ai suoi figli".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dopo le minacce di morte, li ‘perdona’: "Si tengano i soldi, siano reinseriti"

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