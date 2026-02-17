Inter-Juve Bastoni si scusa dopo le polemiche ma condanna | Minacce di morte a mia moglie e mia figlia

Stefan Bastoni ha espresso le sue scuse dopo le polemiche, ma ha anche condannato le minacce di morte ricevute da sua moglie e sua figlia. La vicenda è nata dall’episodio in cui il difensore ha simulato durante la partita, causando l’espulsione di Kalulu. La situazione ha scatenato reazioni forti sui social e tra i tifosi, portando Bastoni a parlare pubblicamente della vicenda.

Dopo giorni di polemiche social e giornalistiche attorno ad Inter-Juve, Alessandro Bastoni rompe il silenzio e torna sul caso che tanto ha tenuto banco tra gli appassionati di calcio. Lo ha fatto intervenendo prima a Sky Sport, e poi in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di Champions League contro il BodøGlimt. Il difensore nerazzurro si è scusato per la simulazione in Inter-Juve che aveva portato all’espulsione di Kalulu, ammettendo l’errore, ma condannando al contempo le minacce indirizzate alla sua famiglia. “La verità è Bastoni ha sbagliato. È stata una gogna mediatica, io sono capace di gestirla perché comunque siamo persone esposte e abituate a questo tipo di pressione”, ha ammesso Bastoni, sottolineando altresì il disagio vissuto dai suoi familiari: “Mi dispiace di più per mia moglie e per mia figlia che si sono trovati diversi commenti con minacce di morte o auguri di malattie. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

