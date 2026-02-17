Inter-Juve Bastoni si scusa dopo le polemiche ma condanna | Minacce di morte a mia moglie e mia figlia
Stefan Bastoni ha espresso le sue scuse dopo le polemiche, ma ha anche condannato le minacce di morte ricevute da sua moglie e sua figlia. La vicenda è nata dall’episodio in cui il difensore ha simulato durante la partita, causando l’espulsione di Kalulu. La situazione ha scatenato reazioni forti sui social e tra i tifosi, portando Bastoni a parlare pubblicamente della vicenda.
Dopo giorni di polemiche social e giornalistiche attorno ad Inter-Juve, Alessandro Bastoni rompe il silenzio e torna sul caso che tanto ha tenuto banco tra gli appassionati di calcio. Lo ha fatto intervenendo prima a Sky Sport, e poi in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di Champions League contro il BodøGlimt. Il difensore nerazzurro si è scusato per la simulazione in Inter-Juve che aveva portato all’espulsione di Kalulu, ammettendo l’errore, ma condannando al contempo le minacce indirizzate alla sua famiglia. “La verità è Bastoni ha sbagliato. È stata una gogna mediatica, io sono capace di gestirla perché comunque siamo persone esposte e abituate a questo tipo di pressione”, ha ammesso Bastoni, sottolineando altresì il disagio vissuto dai suoi familiari: “Mi dispiace di più per mia moglie e per mia figlia che si sono trovati diversi commenti con minacce di morte o auguri di malattie. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Bastoni: “Riconosco di aver sbagliato. Minacce di morte a mia moglie e mia figlia”Bastoni ha ammesso di aver commesso un errore dopo aver ricevuto minacce di morte rivolte a sua moglie e sua figlia, e lo ha fatto in un’intervista alla vigilia della partita di Champions contro il Bodo.
Inter-Juve, Bastoni ammette l’errore su Kalulu: «Ho accentuato la caduta, non dovevo esultare». Ma denuncia le minacce di morte a moglie e figliaBastoni ha ammesso di aver esagerato nel cadere dopo un contatto con Kalulu durante la partita Inter-Juve, fatto che ha suscitato polemiche.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Medaglia d'oro di volo, L'Equipe 'sfotte' Bastoni dopo espulsione di Kalulu in Inter-Juve; L'Inter fa muro intorno a Bastoni, che non rischia l'azzurro: ai playoff Mondiali ci sarà; La regola che ha permesso l’espulsione di Kalulu in Inter-Juventus potrebbe presto cambiare; Bastoni andrebbe sanzionato, Da Chivu mi sarei aspettato altro: Inter-Juve, l'analisi Sky.
Bastoni chiede scusa per Inter-Juve: «Ho accentuato e dopo ho fatto pure peggio. Ma le minacce alla mia famiglia sono inaccettabili»Alessandro Bastoni chiede scusa dopo Inter-Juventus. Il difensore nerazzurro rompe il silenzio e parla in conferenza stampa alla vigilia di Bodo/Glimt-Inter di Champions, soffermandosi ... leggo.it
Bastoni chiede scusa dopo Inter-Juve: «Ho accentuato e dopo ho fatto pure peggio. Ma le minacce alla mia famiglia sono inaccettabili»Alessandro Bastoni chiede scusa dopo Inter-Juventus. Il difensore nerazzurro rompe il silenzio e parla in conferenza stampa alla vigilia di ... msn.com
Ecco le decisioni del giudice sportivo dopo Inter-Juve: per l’ad bianconero anche 15 mila euro di multa, Chiellini inibito fino al 27 febbraio facebook
Calcio, Giudice sportivo Inter-Juve, una giornata a Kalulu x.com