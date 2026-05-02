Estorsioni e minacce di morte per soldi | arrestato 43enne

Un uomo di 43 anni di Porto Empedocle è stato arrestato e messo agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Le accuse riguardano episodi di estorsione aggravata e continuata, legati a minacce di morte e richieste di denaro. L’indagine ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno eseguito l’operazione e notificato le misure cautelari. La vicenda si inserisce in un quadro di indagini più ampio sulle attività estorsive nella zona.

Arresti domiciliari con braccialetto elettronico per un 43enne di Porto Empedocle accusato di estorsione aggravata e continuata. Il giudice per le indagini preliminari Nicoletta Sciarratta, ha disposto la misura cautelare per una serie di condotte estorsive ai danni di un 44enne agrigentino.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Alessandria, la vendita dell'auto si trasforma in un incubo tra minacce ed estorsioni: 39enne arrestatoFermato e condotto in carcere un cittadino rumeno di 39 anni, residente nel vercellese, accusato di estorsione aggravata ai danni di un uomo della... Minacce di morte e atti osceni in chiesa: arrestato"Era diventato problematico anche partecipare alle messe, perché c’era sempre quella presenza molesta e imprevedibile". Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Paga tu per loro i 50mila euro. Aggredito e minacciato per un debito dei suoi affittuari; Botte e minacce al bar: era l’incubo di Miramare; Notte di paura ad Avellino, estorsione con minacce via videochiamata: 6.600 euro sottratti; Arrestato il terrore di Miramare. Aggressioni e minacce ai dipendenti di un bar. Minacce di morte a un avvocato, arrestato per estorsioneUn legale di Cassino nel mirino di intimidazioni e richieste di denaro, l’indagato finisce ai domiciliari con braccialetto elettronico ... rainews.it Tentata estorsione ad un imprenditore cremonese: pena di quattro anni per l'ex dipendenteTramite minaccia e violenza aveva cercato di costringere un imprenditore cremonese di 35 anni a consegnargli 1.500 euro e a rimettere ... cremonaoggi.it Brindisi. Dopo l'incidente, minacce, estorsioni e pallottole. Brutta avventura per due giovani x.com Aggressioni, minacce di morte e tentate estorsioni. Era diventato l’incubo di Miramare un 44enne bosniaco, che da mesi seminava il... - facebook.com facebook