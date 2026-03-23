ROMA – “La sovranità appartiene al popolo e gli italiani oggi si sono espressi con chiarezza. Il governo ha fatto quello che aveva promesso, portare avanti una riforma della giustizia che era scritta nel nostro programma elettorale. L’abbiamo sostenuta fino in fondo e poi abbiamo rimesso la scelta ai cittadini e i cittadini hanno deciso. E noi come sempre rispettiamo la loro decisione”. Così la premier Giorgia Meloni in un video sui social. “Resta chiaramente il rammarico – aggiunge parlando all’aperto, con una siepe alle spalle – per un’occasione persa di modernizzare l’Italia ma questo non cambia il nostro impegno per continuare con serietà e determinazione a lavorare per il bene della nazione e per onorare il mandato che ci è stato affidato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Referendum, Giorgia Meloni dopo la sconfitta: “Persa un’occasione per il Paese. Ma noi andremo avanti”. Manifestazioni in tutt’Italia

Articoli correlati

Meloni dopo la vittoria del No: "Occasione persa, ma rispettiamo la decisione degli italiani"AGI - Giorgia Meloni posta un breve video, di meno di un minuto, per dire che "gli italiani hanno deciso, e noi rispettiamo questa decisione".

Leggi anche: Referendum, Meloni dopo la sconfitta: “Gli italiani hanno deciso e noi rispettiamo la loro scelta”

Contenuti utili per approfondire Giorgia Meloni

Temi più discussi: Referendum Giustizia, Giorgia Meloni: Sfida tra chi vuole cambiare e chi no; Il referendum uno stress test per Meloni. Ipotesi fiducia in caso di sconfitta; Causa ed effetto | Giorgia Meloni fa la gnorri, ma non c’è referendum che non sia politico; Blog | Al referendum voto No perché mi hanno convinto Giorgia Meloni & co.

Renzi chiede le dimissioni di Meloni dopo il referendum: Ha perso il tocco magico, non può fare finta di nullaIo mi sono dimesso da premier, da segretario, da tutto. Vedremo che farà Meloni dopo una sconfitta clamorosa, dice il leader di Italia viva ... ilfoglio.it

Discorso Giorgia Meloni dopo risultato referendum, come seguire in direttaA che ora parla oggi Giorgia Meloni, a commento del risultato del referendum giustizia? Ecco quando (e dove) seguire il suo discorso in diretta. msn.com

Il primo commento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo la vittoria del No al Referendum sulla Giustizia. #Tg3 facebook

Giorgia Meloni ha affidato con un post sui social il suo messaggio per commentare il risultato del Referendum Giustizia 2026 che ha visto la vittoria del No: "Gli italiani hanno deciso. E noi rispettiamo questa decisione. Andremo avanti, come abbiamo sempre f x.com