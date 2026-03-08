Chi è la fidanzata di Vincenzo Ferrera l’attrice comica e famosa Katia Follesa

Vincenzo Ferrera, attore noto per il ruolo in Mare Fuori, ha iniziato una relazione con Katia Follesa, attrice comica e conduttrice, nel 2025. La coppia è stata resa nota pubblicamente attraverso alcune uscite pubbliche e social. Entrambi sono figure note nel panorama televisivo e dello spettacolo italiano. La loro relazione è stata confermata da fonti vicine ai due.

Vincenzo Ferrera, attore noto per Mare Fuori, ha una relazione con la comica e conduttrice Katia Follesa a partire dal 2025. Le prime indiscrezioni risalgono a inizio 2025: ci sarebbero a Roma e poi anche in Toscana, nella suggestiva Val d’Orcia. Gli indizi social hanno fatto il resto: dopo il Festival di Sanremo, Katia Follesa ha pubblicato un post di ringraziamenti citando proprio Ferrera, che ha risposto con un cuore. Piccoli segnali, ma sufficienti a scatenare la curiosità del pubblico e a far parlare di una coppia sempre più affiatata. La relazione sarebbe già seria: Katia avrebbe presentato Vincenzo sia all’ex compagno Angelo Pisani (col quale ha mantenuto rapporti sereni) che alla figlia Agata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

