Lite al ristorante per la fila estrae un coltello e minaccia di morte l' avventore | denunciato

Un episodio di tensione si è verificato in un ristorante quando due clienti hanno iniziato a discutere per una presunta precedenza alla cassa. La discussione è andata avanti fino a quando uno dei due ha estratto un coltello, minacciando l’altro di morte. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che hanno denunciato l’uomo coinvolto nel gesto. La vicenda si è conclusa senza feriti, ma con un’azione legale a carico di uno dei partecipanti.

“C'ero prima io”. Un litigio per un presunto "salto della fila" alla cassa di un ristorante è quasi degenerato in tragedia. Nella serata del 25 aprile, gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Foligno hanno denunciato un 41enne italiano, già noto alle forze dell'ordine per reati contro.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Lite al ristorante, aggredisce e minaccia di morte la moglie: denunciato Foligno, salta la fila alla cassa e minaccia un cliente col coltello nel parcheggio del ristorante: denunciatoÈ stato denunciato un 41enne italiano per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e minacce gravi ed aggravate a seguito di un alterco... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Lite familiare al ristorante, il titolare spara in aria con un fucile; Torino, lite al ristorante degenera e tre uomini vengono accoltellati: due arresti per tentato omicidio; Nel parcheggio del ristorante scoppia una violenta rissa tra tre uomini, un arresto per tentato omicidio; Lite nel parcheggio di un ristorante in via Faentina: un arresto per tentato omicidio. Violenta lite nel parcheggio di un ristorante: un uomo al Bufalini, un altro arrestato per tentato omicidioIntervento della Polizia nella serata di ieri (25 aprile) in via Faentina, all'ingresso di Ravenna, dove una violenta lite tra tre cittadini ucraini è ... ravennaedintorni.it Ravenna, lite nel parcheggio di un ristorante in via Faentina: un uomo arrestato per tentato omicidioUn cittadino ucraino è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentato omicidio dopo una violenta lite avvenuta nella serata di ieri nel ... ravennanotizie.it Foligno, lite in fila alla cassa degenera in minacce di morte con il coltello: denunciato 41enne Leggi l'articolo completo al link nel primo commento - facebook.com facebook Il prestigioso country club chiuso. E ora la lite con la chef stellata fa tremare Olgiata ift.tt/mtH1ULF x.com