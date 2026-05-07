Donna prende l'antibiotico minociclina e si riempie di macchie blu e nere | il caso di iperpigmentazione

Una donna di 68 anni ha iniziato a manifestare macchie blu e nere sulla pelle dopo aver assunto l'antibiotico minociclina. Le zone interessate sono principalmente braccia e gambe, con lesioni simili a lividi distribuite su più parti del corpo. La comparsa di questi segni ha portato a un consulto medico, che ha identificato un caso di iperpigmentazione correlata all'assunzione del farmaco.

Dopo aver assunto l'antibiotico minociclina una donna di 68 anni ha sviluppato estese macchie blu e nere simili a lividi in varie parti del corpo, in particolar modo su braccia e gambe. I medici le hanno diagnosticato l'iperpigmentazione, un effetto collaterale associato all'uso del farmaco.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Lo ‘strano’ caso di Tommy Linch: è andato a dormire e si è svegliato col corpo di colore bluUna mattina di novembre Tommy Lynch, 42enne inglese del Derbyshire, si è svegliato con la pelle completamente blu. Donna morta per un antibiotico, famiglia risarcita con 1 milione di euroMaxi risarcimento confermato per i familiari della donna di 56 anni che morì all'ex ospedale di Castiglion Fiorentino in seguito a una terapia... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Gastroenterite virale - Farmaci per la Cura dell'Influenza intestinale; Cistite ricorrente: i 5 alimenti che aiutano la vescica a difendersi meglio; Pipì scura: quali sono le cause e quando preoccuparsi dell’urina marrone. Una recente decisione della Cassazione (9423/2026) prende in considerazione una massima di esperienza in base alla quale “chi è maltrattato non torna”. Una donna denunciava il proprio compagno per condotte autoritarie, ricattatorie e coercitive, consistite - facebook.com facebook