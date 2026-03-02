Donna morta per un antibiotico famiglia risarcita con 1 milione di euro

I familiari di una donna di 56 anni hanno ottenuto un risarcimento di un milione di euro dopo la sua morte all'ex ospedale di Castiglion Fiorentino. La donna era stata curata con un antibiotico per un’infezione al ginocchio, ma la terapia ha portato alla sua scomparsa. La cifra è stata confermata come risarcimento per il decesso avvenuto durante il trattamento.

Maxi risarcimento confermato per i familiari della donna di 56 anni che morì all'ex ospedale di Castiglion Fiorentino in seguito a una terapia antibiotica che le era stata prescritta per un'infezione al ginocchio. La vicenda risale al 2004:gli eredi avevano citato in giudizio i medici sostenendo.