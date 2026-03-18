Un uomo di 42 anni del Derbyshire si è svegliato una mattina di novembre con la pelle completamente blu. La sua condizione ha attirato l’attenzione e ha portato a una serie di accertamenti medici. Finora, non sono state diffuse informazioni sulle cause o sui trattamenti adottati. La vicenda ha suscitato curiosità tra medici e media locali.

Una mattina di novembre Tommy Lynch, 42enne inglese del Derbyshire, si è svegliato con la pelle completamente blu. Terrorizzato, è corso al pronto soccorso convinto di stare molto male. I medici lo hanno subito circondato, increduli di vederlo ancora vivo. Solo dopo vari accertamenti - e, soprattutto, una salvietta - è arrivato il colpo di scena. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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